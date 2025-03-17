Yunusemre Belediyespor, Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışmaları’na damga vurarak üç dalda il birincisi oldu.

Yunusemre Belediyespor Halk Oyunları Ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Halk Oyunları İl Birinciliği’nde üç dalda şampiyon olarak kupaları topladı. Manisa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan yarışmalarda performansıyla göz dolduran Yunusemre Belediyespor, gençler geleneksel düzenlemesiz karma, gençler geleneksel düzenlemeli ve gençler geleneksel düzenlemesiz erkekler dalında il şampiyonu oldu. Mavi Beyazlı kulüp, gençler düzenlemesiz karma dalında topladığı 87.80 puanla müsabakalara katılan 16 ekip arasında en yüksek puanı almayı başardı. Gençler, elde ettiği başarıyla üç dalda Manisa’yı grup müsabakalarında temsil etmeye hak kazandı. Tüm ekibe kupa ve madalyalarını Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ve Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik takdim etti.