Yunusemre Belediyespor Halk Oyunları Ekibi, Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Finalleri’ne damga vurarak Türkiye 2’ncisi olmayı başardı. Mavi Beyazlılar, kazandığı kupa ve madalyasını elim bir kaza sonucu vefat eden merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e armağan etti.

Yunusemre Belediyespor, halk oyunlarında büyük bir başarıya daha imza attı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Şanlıurfa’da düzenlenen Türkiye Finalleri’nde Manisa’yı ve Ege’yi temsil eden Mavi Beyazlılar, gençler düzenlemeli dalda Türkiye 2’ncisi oldu. Kendi bölgelerinde şampiyon olan toplam 12 ekibin yer aldığı finallerde gösterdiği üstün performansla izleyenlerin beğenisini kazanan Yunusemre Belediyespor Halk Oyunları Ekibi, 15 yıl aradan sonra Manisa’ya Türkiye derecesi getiren ekip olmanın gururunu yaşadı. Mavi Beyazlılar, elde ettiği Türkiye 2’nciliği kupa ve madalyasını geçtiğimiz günlerde elim bir kaza sonucu vefat eden merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e armağan etti. Şampiyonanın kortej yürüyüşüne, "Seni unutmayacağız, Manisa’nın Efe’si" yazılı pankartla çıkan sporcu ve antrenörler, Şanlıurfa halkına duygusal anlar yaşattı. Halk oyunları ekibi ayrıca halka mesir macunu saçarak Manisa’nın tanıtımına da katkı sağladı.

"Manisa’nın Efe’si Ferdi başkanımızı asla unutmayacağız"

Tüm ekibi tebrik eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik yaptığı açıklamada, "İyi ekiplerin yarıştığı Şanlıurfa’da gururumuz olarak Manisa’mızı başarıyla temsil eden tüm sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Manisa’mız 14 yıldan bu yana Türkiye Finalleri’ne gidemezken, 15 yıldır da Türkiye derecesi elde edemiyordu. Ekibimiz bu başarıyla yıllar süren hasrete son vermiş oldu. Şampiyona öncesi, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in ani vefatı hepimizi derinden üzdü. Ekibimiz yarışmaya moralsiz gitti. Türkiye ikincisi olduk ama içimizde burukluk var. Halk oyunlarına çocukluğundan beri ilgi duyan ve çok güzel zeybek oynayan Manisa’nın Efe’si Ferdi Başkanımızı asla unutmayacağız. Kendisini sevgiyle, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Kulüp olarak hedefimiz, katıldığımız tüm spor dallarında olduğu gibi geleneklerimizin ve tarihimizin önemli bir yansıması olan halk oyunlarında da gurur veren başarılara imza atmak. Bizlere bu yolda desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban’a, Belediye Başkan Yardımcımız Hakan Gürtunca’ya ve sporcu ailelerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.