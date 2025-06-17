Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gebere Mesire Alanı’nda düzenlediği basın toplantısında belediyenin mali durumu ve hayata geçirilen projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri 2019 yılından bu yana mali disiplin, şeffaflık ve yatırım odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurgulayan Özdemir, Niğde Belediyesi’nin borç oranının Türkiye’de benzeri görülmemiş seviyelere düştüğünü belirtti.

"Borç oranı yüzde 90’dan yüzde 7’ye düştü"

Başkan Emrah Özdemir, belediyenin mali yapısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2019 yılında belediye bütçesinin yüzde 90’ı kadar borcu bulunduğunu, 2024 yılı sonunda ise bu oranın yüzde 7’ye gerilediğini belirtti.

Özdemir; "Göreve geldiğimizde 2019’un sonu itibariyle 1 yıllık bütçemizin yüzde 90’ı kadar borcumuz varken 2024 yılının sonunda bu rakam toplam bütçemizin yüzde 7’si oldu. Bu gerçekten Türkiye’de tek. Mali açıdan en iyi yönetilen ve bunu rakamların gösterdiği ve Türkiye’de birinci olan bir belediyeyiz" dedi.

Hizmette dijital dönüşüm: Su yükleme artık cepte

Özdemir yaptığı basın toplantısında vatandaşlara kolaylık sağlayan dijital uygulamalardan da söz etti. Türkiye’de ilk kez akıllı su sayaçlarının cep telefonu üzerinden yükleme yapılabilir hale getirildiğini vurgulayarak, "Artık cep telefonundan, Niğde Belediyesi uygulamasından su yükletebiliyoruz" diye konuştu.

Yeni yaşam ve spor alanları hizmete hazır

Başkan Özdemir, son dönemde hayata geçirilen yatırımlarla ilgili de bilgi verdi.

İlhanlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Yaşar Kaplan Kütüphanesinin 1 ay içerisinde açılacağını belirten Özdemir, "Yaşar Kaplan bizim için çok önemli bir yazarımız. Onun adını yaşatmak istedik. Dr. Müzeyyen Toker Kadın Yaşam Merkezi’nde de kadın şefler yetiştireceğiz, çeşitli kurslar vererek onların meslek edinmelerini sağlayacağız. Öte yandan belediyemizin Yarı Olimpik Yüzme Havuzu biliyorsunuz yenilenmişti, eksikleri tamamlanan Bucakçayır Spor Kompleksi ile şehrimizin önemli eksikliklerinden olan tenis kortu da hizmete başlıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir, şehir içi ulaşımı rahatlatacak yeni imar planları üzerinde de çalıştıklarını ifade ederek, Bor Yoluna paralel olacak yeni bir güzergah için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını belirtti.

Sahipsiz Hayvanlar Yaşam Köyü projesi kapsamında 400’ün üzerinde sokak hayvanının kısırlaştırılıp barındırıldığını aktaran Özdemir, " Niğde Valiliği ve İl Özel İdaresi ile birlikte hayata geçirdiğimiz Sahipsiz Hayvanlar Yaşam Köyü’nde veterinerlerimiz var, besleme yapan arkadaşlar ve bekçilerimiz var. Hayvanlarımız düzenli olarak kontrol ediliyor" dedi.

Kiralık araçlar yerine belediyeye ait filo

Göreve geldikleri tarihten itibaren tasarruf odaklı bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Özdemir, en büyük tasarrufun araç filosunda yapıldığını belirterek şöyle konuştu: "Niğde Belediyesi’ne kiralık araç bırakmadık. Ödediğimiz kira parasına araçların hepsini satın aldık. 2019 yılından bu yana araç filomuza 150 kadar araç kazandırdık" dedi.

Başkan Özdemir: "İmar rantına kapalı, şeffaf bir belediyeyiz"

Başkan Özdemir, belediyecilikte en çok yolsuzluk yapılan alanlardan biri olan imar konusunda da tavizsiz bir politika izlediklerini vurguladı.

E-ruhsat ve e-imar uygulamalarını devreye aldıklarını söyleyen Özdemir, "İnşaat yapmak isteyenleri belediyenin içerisine adım atmadan inşaat ruhsatını alabilecek hale getirdik. İmar konusunda kişiye özel düzenlemelere son verdik. Niğde’de artık kişilere özel imar konuşulmuyor, bundan sonra da konuşulmayacak" diye konuştu.