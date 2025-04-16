TÜBİTAK’ın ülke genelinde yürüttüğü "Bilim Söyleşileri" programına ikinci kez ev sahipliği yapan Yunusemre Belediyesi, bilime meraklı öğrencileri yine dopdolu bir etkinlikte bir araya getirdi.

Bilim Yunusemre ile öğrencilere bilimi sevdiren Yunusemre Belediyesi, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Bilim Söyleşileri’ne ikinci kez ev sahipliği yaptı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşinin konusu ise ‘Bilime Güvenebilir miyiz?’ oldu. Doç. Dr. Yılmaz, bilimin temel ilkeleri ve hayatımızdaki yeri üzerine öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda düzenlenen söyleşiye Yunusemre Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Müdürü Volkan Özak’ın yanı sıra yüzlerce öğrenci katıldı. Seminere katılan öğrencilere sık sık sorular yönelten Doç. Dr. Yılmaz, ayrıca meraklı öğrencilerin de sorularına seminer boyunca yanıtlar verdi. Yaklaşık bir saat süren seminer, soru ve cevaplar ile interaktif bir şekilde sona erdi.