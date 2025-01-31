Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerinin gerçekleştirdiği uygulamada şüphe üzerinde durdurulan araç içerisinde binlerce gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi’nde yapmış olduğu uygulama esnasında şüphelendiği bir aracı durdurdu. Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramada 96 kutu içerisinde toplam 19 bin 200 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü ve araçta ele geçirilen kaçak sigaralar gerekli işlemlerin yapılması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.