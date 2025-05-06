Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen "Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası" kapsamında, 6 Mayıs günü Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde anma etkinliği gerçekleştirildi.

Program, Yunus Emre’nin kabrinin ziyaret edilmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk ve diğer protokol üyelerinin konuşmalarını gerçekleştirmesi ardından Yunus Emre’nin ilahileri seslendirildi ve şiirler okundu. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) 5 Atlı Jandarma’dan oluşan ve programda görev alan ekip ise, programa renk kattı.

Etkinlik, geleneksel Yunus Aşı ikramı, Gezici Kütüphane ziyareti, kitap ve fidan dağıtımıyla sona erdi.

Yunus Emre Külliyesi ve Türbesi’nde düzenlenen programa Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk, Eskişehir Belediyesi Baş Vekili Hasan Önal, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Vali Vekili Özgür Şenlik katıldı.