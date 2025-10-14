Yunanistan’da hükümetin çalışma saatlerini uzatma planına karşı 2’nci kez greve gidildi. Toplu taşıma ve diğer kamu hizmetleri felç oldu.

Yunanistan’da hükümetin işçileri günde 13 saate kadar çalıştırmasının önünü açan yasa tasarısına karşı tepkiler sürüyor. Memurları ve özel sektör çalışanlarını temsil eden sendikaların çağrısıyla ülke genelinde yasa tasarısına karşı iki hafta içinde 2’nci kez grev gerçekleştirildi. Çok sayıda kamu hizmeti aksarken, feribot seferleri azaltıldı. Toplu taşıma seferleri durdu. Öğretmenler, doktorlar ve gazeteciler de dahil olmak üzere binlerce kişi, başkent Atina’nın merkezinde gösteri düzenledi ve parlamentoya yürüdü.

"Aşırı sömürü yasallaştırılacak"

Sendikalar, söz konusu yasa tasarısının işçiler üzerindeki baskıyı arttıracağını savunuyor. Memurların çatı sendikası ADEDY’den yapılan açıklamada, esnek çalışma saatlerinin "8 saatlik iş günü uygulamasının sona ermesi, aile ve sosyal yaşamın her türlü anlamının ortadan kalkması ve aşırı sömürünün yasallaştırılması anlamına geldiği" belirtildi. Sendikalar, yasa tasarısının geri çekilmesini, çalışma saatlerinin haftalık mevcut 40 saatten 35 saate düşürülmesini, maaş artışı ve toplu iş sözleşmelerinin yeniden yürürlüğe girmesini talep ediyor.

Tepki çeken yasa tasarısının ise yarın parlamentoda oylamaya sunulması bekleniyor. Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetinin parlamentodaki çoğunluğu göz önüne alındığında söz konusu yasa tasarısının parlamentodan geçmesi muhtemel görünüyor.

Eurostat’a göre Yunanistan, halihazırda Avrupa’nın en uzun çalışma saatlerine sahip ülkesi.