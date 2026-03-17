Eskişehir'de yükümlülere 'Bilinçli İlaç Kullanımı Semineri' verildi.

Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Eczacı Melek Kurtaran tarafından yükümlülere yönelik 'Bilinçli İlaç Kullanımı Semineri' düzenlendi. Seminerde, ilaçların doğru ve bilinçli kullanımı, gereksiz ilaç kullanımının zararları ile tedavi sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.