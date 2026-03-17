Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde 15 yıldır lüle taşı işleyen Mehmet Çalışkandinç, yaklaşan bayram öncesinde bölgedeki hareketliliği değerlendirdi.

Tatil dönemlerinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olduklarını belirten Çalışkandinç, bayram yoğunluğu ile birlikte tüm ürünlerinde ilginin arttığından ve bayram süresince yaşanacak turizm hareketliliğinden umutlu olduklarını dile getirdi.

'Turlar ve ziyaretçilerin Odunpazarı'na ilgisi çok'

Okul tatilleri ve bayramlarda esnafın yoğun bir mesai harcadığını kaydeden Mehmet Çalışkandinç, 'Okul tatillerinde ve bayramlarda, bütün esnafımız burada yoğun olur. Turlar çok olur, gelen giden çok olur. Mesela köyüne gitmek isteyenler burayı gezip, yol üstündeyse girebiliyorlar. O yüzden yoğunluk olur' ifadelerini kullandı.

'En çok tespih ve bileklik ilgi görüyor'

Lüle taşının özelliklerini ziyaretçilere anlatarak bilinçli bir alışveriş ortamı oluşturduklarını belirten Çalışkandinç, sözlerini şöyle sonlandırdı:

'Bütün ürünlerimizi satıyoruz ama biz lüle taşımızın özelliklerini, faydalarını anlattığımızdan dolayı lüle taşından tespih ve bilekliği çok satarım. Tabii sadece bunlar değil; tespih var, bileklik var, kolyeler var. Takılarımızın hepsini lüle taşı ile süslüyoruz. Bayram yoğunluğu ile birlikte bütün ürünlerimi satıyorum.'