Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Yüksekova’nın sorunları masaya yatırıldı.

Yüksekova’nın temel ihtiyaçlarını daha verimli şekilde karşılayabilmek, yaşanan sorun ve aksaklıklara çözüm yolları üretebilmek amacıyla Vali Ali Çelik başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, il protokol üyeleri, belde belediye başkanları ve başkan vekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, oda başkanları, STK temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

Yüksekova ilçesinin temel ihtiyaçları ve sorunlarının görüşülerek değerlendirildiği toplantıda, Vali Çelik, toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerin görüş ve önerilerini alarak ortak çözümler bulabilmek için istişarelerde bulundu. Toplantıda ilgili birimlerin temsilcileri; sanayi ve ticari faaliyetler, tarımsal ve ekonomik faaliyetler, devam eden ulaşım, altyapı ve doğalgaz çalışmaları başta olmak üzere birçok alanda Yüksekova’da ihtiyaç duyulan konularla ilgili öneri ve tavsiyelerini paylaştılar.

Yüksekova’nın ihtiyaçlarını ve yaşanan sorunları, önerilen çözüm yollarıyla birlikte değerlendiren Vali Çelik, devletin imkanları dahilinde uygulanabilecek yöntem ve çözümler hakkında bilgiler verdi. Toplantı sonrasında uygulanabilecek çözümler üzerinde ilgili birimlere talimatlarını ileten Vali Çelik; tüm katılımcılara toplantıya verdikleri katkılar için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Çelik, "Toplantıda geniş çapta Yüksekova’nın sorunlarını ele aldık. Bu sorunları hep birlikte çözümüne kavuşturacağımız konusunda fikir birliği ile toplantıyı sonlandırdık" dedi.

Yüksekova’nın ihtiyaçlarını karşılamak için sadece valiliğin alacağı kararların yeterli olmayacağını belirten Çelik, bu konuda Bakanlıkların, bölge kuruluşlarının ve yatırımcı kuruluşların ortak kararlar alarak sorunların çözüme kavuşabileceğine değindi. Yüksekova’nın sorunlarını çözüme kavuşturmak için Valilik öncülüğünde tüm kurumlar olarak şartları sonuna kadar zorlayacaklarını belirten Çelik; basın mensuplarına da bu sorunları duyurmada görev üstlendikleri için teşekkür etti.