Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu başladı. 15 okulda yapılacak olan sınavda 4 bin 200 öğrenci ter dökecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yüksekova ilçesinin 4 yıldır sınav merkezi ilan edilmesi sevinçle karşılayan vatandaşlar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek öğrencilerin konaklamaları için evlerinin kapılarını açtı. Önceki senelerde 2 veya 3 gün önceden YKS için Hakkari merkez veya Van’a giden öğrenciler, yol ve barınma sorununun yanında maddi külfetle karşılaşıyorlardı.

Sınavların Yüksekova ilçesine alınmasıyla birlikte Şemdinli ve Derecik ilçesinde yaşayan öğrenciler de bundan faydalandı. Sınav için erken saatlerde okulların yolunu tutan öğrenciler. Saat 10.15 itibariyle Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Toplamda 160 sorunun yöneltileceği AYT’nin süresi ise 180 dakika olacak.

En az çocukları kadar heyecanlı olan aileler ise dışarda çocuklarını okula bahçelerinde beklemeye başladı.