Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde heyecanla başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu sona erdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) maratonu, bütün Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova’da sonra erdi.

YKS sınavına farklı il ve ilçelerden gelen öğrencilerin okullarına ücretsiz taşınmaları sağlanırken, sınav 4. kez yapıldı. İlçenin tüm okullarında saat 10.15’te başlayan sınavın, öğle saat 13.00’te ilk oturum tamamlandı.

Öğrencilerin yarısı sınavın kolay geçtiğini belirtirken, diğer yarısı ise zorlandıklarını belirttiler.

Veliler ise öğrencilerini büyük heyecanla okul girişlerinde beklediler.