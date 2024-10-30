Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünde görülen Sirrokümülüs bulutları, görsel şölen sundu.

Yüksekova’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünde görülen ‘Cirrocumulus’ (Sirrokümülüs) bulutları, parçalı yapısıyla adeta görsel şölen sundu. Yüksek bulut tipi olan ve nadir görülebilen Sirrokümülüs bulutları, güzelliğiyle etkiledi. Mevsime bağlı düşük sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkan bulutlar, buz kristallerinden oluşan taneli yapısıyla etkileyici görüntüler oluşturdu. Gökyüzündeki bu görseli ilgiyle izleyen vatandaşlar ise o anı cep telefonlarına kaydetti.

Sirrokümülüs bulutlarının gökyüzünde muazzam bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Hakan Zanyar Aykut isimli vatandaş, “İlçenin semalarında taneli bulutlar yoğunlaştı. Biz de o anı kaçırmamak için hemen kayıt altına aldık. Bu bulutları araştırdık ve Sirrokümülüs deniliyor. Nadir görülen bir durum. İnan oluşan bu görüntü herkesi cezbetti. Şu an gökyüzü muhteşem görülüyor diyebilirim” ifadelerini kullandı.