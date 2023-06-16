Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde eğitim öğretim gören 31 bin 322 öğrenci karnelerini aldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de öğrenciler karnelerini alarak yeni bir dönemi bitirdiler. İlçenin Esenyurt Mahallesi’ndeki Şehit Azizhan Keskin İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, ardından karnelerini dağıttı.

Düzenlenen programa Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Kaya, Yüksekova Gençlik Merkezi Müdürü İlhan Yılmaz, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü ve Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin, veliler ve öğretmenler katıldı.

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını belirten Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, “Bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılın son günü. Bizde Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olduk” dedi.