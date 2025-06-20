Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, Erzincan genelinde 42 bin 7 öğrenci karne sevinci yaşadı. İlkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler, bugün aldıkları karnelerle 3 aylık yaz tatiline adım attı.

Sabah saatlerinden itibaren okullarda düzenlenen karne dağıtım törenlerine veliler de yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler bir yılın yorgunluğunu geride bırakırken, öğretmenleri tarafından takdir ve teşekkür belgeleriyle ödüllendirildi.

Erzincan’da görev yapan 3 bin 827 öğretmen, 245 okulda öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.

Karne törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal da katıldı. Vali Aydoğdu, törende öğrencilere tek tek karnelerini vererek sevinçlerine ortak oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Aydoğdu, başarı dileklerinde bulunarak yaz tatilini verimli geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Yeni eğitim öğretim yılı, 2025 yılı Eylül ayında başlayacak.