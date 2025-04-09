Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde fırtına ve sağanak yağış etkili olurken, evlerin çatıları uçtu, yollar göle döndü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından ilçede fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, yollar ise sular altında kaldı.

İlçede yağışlar etkisini sürdürürken, İl Özel İdare Yüksekova Şantiye Şefliği ve Karayolları ekiplerinin çalışmaları da devam ediyor.