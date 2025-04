Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Avrupa Birliği destekli IMAP4U (Integrated Model of Action and Performance for Universities) projesi kapsamında gerçekleştirilen "Yükseköğretimde Stratejik Mükemmellik" çalıştayına katıldı.

7 Nisan tarihinde gerçekleşen çalıştayda, Atatürk Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü ile Veri Yönetimi Ofisi de yer aldı. Stratejik planlama, kalite güvencesi, performansa dayalı bütçeleme ve dijital entegrasyon başlıklarının masaya yatırıldığı etkinliğe, farklı üniversitelerin kalite ve veri yönetimi birimleri ile kamu kurum temsilcileri de katkı sundu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, yükseköğretim kurumlarında stratejik plan yapısı ile performans odaklı bütçe yönetimi arasındaki ilişkiler değerlendirildi; mevcut durum ve olası yeni model önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Çalıştayda değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yükseköğretim kurumlarının değişen dünyaya ayak uydurabilmesi için yenilikçi ve sürdürülebilir yönetim modellerinin kaçınılmaz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kalite güvencesinden stratejik planlamaya, dijital dönüşümden performans temelli bütçelemeye kadar pek çok başlıkta sistematik bir yaklaşım geliştirmek durumundayız. Bu tür çalıştaylar, üniversitelerin mevcut durumlarını gözden geçirmelerine ve geleceğe yönelik daha sağlam adımlar atmalarına vesile oluyor. Atatürk Üniversitesi olarak biz de kalite odaklı yönetim anlayışımızı sürdürüyor ve bu yöndeki iş birliklerine büyük önem veriyoruz."

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca, IMAP4U projesinin üniversitelerin kurumsal gelişiminde önemli bir rol oynayacağını ifade ederek, projenin çıktılarının yükseköğretim sistemine kalıcı katkılar sunacağını vurguladı.

Çalıştay, üniversitelerin stratejik yönetim süreçlerini güçlendirmeye yönelik önerilerin ele alındığı oturumların ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.