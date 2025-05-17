Erzurum’da "19 Mayıs Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında, İl Millî Eğitim Müdürlüğünce Mecidiye Tabyalarında "Ecdada Vefa" programına düzenlendi.

40 okuldan yaklaşık bin öğrencinin iştirakiyle gerçekleştirilen program, Mecidiye Tabyalarına doğru yapılan yürüyüşle başladı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinlikte, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir günün anlam ve önemine dair birer konuşma gerçekleştirdi.

Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir konuşmasında, "Erzurum, ikinci bir Çanakkale’dir. Bugün Çanakkale’nin mukaddesatı ne kadar kıymetliyse, Erzurum’un yaşadığı ve tarihe bıraktığı izler de bir o kadar kıymetlidir." ifadeleriyle aziz şehitlerimizi rahmetle yâd etti; bu kutlu mirasın geleceğe aktarılması adına benzer programların artarak devam edeceğini vurguladı.

Program sonunda, İl Millî Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Ecdada Vefa" konulu resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.