Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Kasabası girişi, pek çok trafik kazasının yaşandığı bir nokta haline geldi. Kavşağın düzeltilmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, "Kaza olmasın başka canlar yanmasın" dedi.

Araplı Kasabası girişinde bulunan yol ayrımı, kazaların sıkça yaşandığı bir nokta haline geldi. Yaralanmalı ve maddi hasarlı olmak üzere 1 yılda kayıtlara geçen 4 kazanın olduğu yol, kasaba sakinlerini endişelendirmeye başladı. Kasaba halkı, benzer kazaların tekrarlanmaması için karayolları yetkililerinden çözüm beklemeye başladı. Araplı Kasabası girişinde toplanan vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. Kasaba girişine kavşak ve sinyalizasyon isteyen vatandaşlar, "Kaza olmasın başka canlar yanmasın" dedi.

Kasaba sakinlerinden Abdullah Alparslan kavşak yapımındaki hatalar yüzünden yaşanan trafik kazasına dikkat çekti. Alparslan, "3-5 gün önce bir tane arkadaşımız tırın altında kaldı. Ailesi hastanede, mağdur durumda. Devlet yetkililerinden aydınlatma ve kavşak istiyoruz. Belediye Başkanlarımızın verdiği dilekçelerden sonuç alamadık. Artık halk olarak kendimiz dillendirmek istiyoruz" dedi.

Bayram Sakarya ise, "Gece buradan geçtiğiniz zaman zifiri karanlık oluyor. Göz gözü görmüyor. Buraya projektör takılıp aydınlatması sağlanmalı. Burada toplanmamızın amacı kaza olmasın başka canlar yanmasın diye. Evi az ileride olan kasaba sakinlerinden Halit Ağabey, kayıtlara geçmeyen 20 tane kaza gördüğünü söylüyor. Hafif atlatınca Jandarma ekiplerini aramaya gerek kalmayan kazalar oluyor. Yetkililerin buraya el atmasını bekliyoruz. Viyadük yapılması gerekir" şeklinde konuştu.