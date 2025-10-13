Yozgat’ın Çekerek ilçesinde mor ve sarı soğan hasadı yapan üreticiler imece usulüyle işçi maliyetinden, makine ile de zamandan tasarruf ediyor.

Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyü Kahyalı mezrasında soğan hasadı hummalı şekilde sürüyor. Üreticiler 10-15 kişilik gruplar halinde hasat yapıyor. Hem geleneksel yöntemlerin hem de makinenin kullanıldığı hasatta işler daha pratik hale geliyor. Soğanlar topraktan özenle sökülüyor, makinede ayıklanıyor ve çuvallara doldurularak satışa hazırlanıyor. Soğan sökümünden geride kalan kökleri yiyen hayvanların da besinleri çeşitlenmiş oluyor. Yaz kış demeden ekmeğini topraktan çıkaran köylüler yoğun emek sarf ediyor.

"Söktüğümüz soğanlar Osmaniye’ye gönderiliyor"

Üreticilerden Muhammed Emin Çetiner soğan kesim, söküm ve yükleme işiyle uğraştıklarını söyledi. "Osmaniye’ye gönderilen soğanların geride kalan köklerini hayvanlar yiyor. Bu işin zorluğu da var kolaylığı da var. Serin havalarda daha iyi oluyor. Öğle sıcaklarında biraz dinlenip öyle çıkıyoruz" dedi.

"Tarlada soğan fiyatı 7-8 lira"

Tunahan Beyazıt ise mor ve sarı soğan hasadı yaptıklarını belirtti. Beyazıt, "Tarlada fiyatlarımız 7-8 lira. İmece usulü 10-15 kişi çalışıyoruz. Haziran temmuz ayına göre havalar serin. Şu an bir sıkıntı yok. Üretmeye devam ediyoruz. Yarısını sattık yarısını da köydeki depomuza çekiyoruz. Kışın satacağız. Hayatımızı böyle idame ettiriyoruz" şeklinde konuştu.