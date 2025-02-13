Yozgat’ta buzlanma riskine karşı eğitime 1 günlük ara verildi.

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verilmesi ve idari izin kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, "14 Şubat 2025 Cuma günü il genelinde kar yağışının duracağı ancak hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi 11 dereceye kadar düşeceği, düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma riskinin artacağı ve öğle saatlerine kadar yoğun sisin etkisini göstereceği belirtilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur’an Kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 14 Şubat 2025 Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.