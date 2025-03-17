Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, elektrik tüketimine çözüm olacak Güneş Enerjisi Santrali kurulumuna başlanacağını duyurdu.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ta önemli masraf kalemlerinden biri olan elektrik giderlerinin fazlalığına dikkat çekti. Başkan Arslan, içme suyunun temini için tüketilen elektrik miktarının her ay 15-16 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Seçim döneminde Güneş Enerjisi Santrali kurmakla ilgili sözü olduğunu hatırlatan Arslan, bunun başlangıcının yapılacağını ifade etti.

"Belediye bütçesine her ay 2 buçuk milyon lira katkı sunmayı hedefliyoruz"

Santraller hakkında bilgi veren Arslan, "Evci köyü bölgesinde yaklaşık 44 dönüm arazide, 2 buçuk megavatlık bir güneş enerjisi santrali kurmakla ilgili ihale hazırlıklarını bitirdik. Bu süreç 25 Nisan tarihi itibarıyla tamamlanmış olacak. İlk etapta kuracak olduğumuz santralle Yozgat Belediyesi bütçesine her ay 2 buçuk milyon lira katkı sunmuş olacak. Tabi sadece bununla kalmış olmuyor. İkinci bir santral de arıtma tesisinin olduğu bölgede yapılacak. 5 megavatlık bir santral olacak. Onu yaptığımızda da Yozgat Belediyesi’nin enerji ihtiyacının yarısını karşılamış olacak. Bu 7 buçuk 8 milyon lira civarı bir meblağa tekabül ediyor" dedi.

"İlk santralin 1 yıl içinde kurulmasını planlıyoruz"

"Üçüncü bir santral için çalışmamız var. Bunun için hazineden Recepli köyü mevkiinde bir yer tahsisi talebimiz oldu. Onu da gerçekleştirdiğimizde Yozgat’ın enerji ihtiyacının tamamını karşılamış olacağız. İnşallah bunları kendi dönemimizde bitirmiş olacağız. Bu proje İller Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Dünya Bankası kredisi kullanılacak. İlk santralin 1 yıl içerisinde kurulmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.