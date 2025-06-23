Yozgat’ta havaların ısınmasıyla birlikte koyun kırkma sezonu başladı. Hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçiler, yaz aylarının vazgeçilmez geleneği olan koyun kırkma işlemini kendi imkânlarıyla gerçekleştiriyor.

Yozgat’ın çeşitli ilçelerindeki koyun kırkma çalışmaları, hem hayvanların sağlığı hem de yapağının değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Hayvancılıkla uğraşanlar, sıcak havalarda koyunların rahatlaması ve verimin artması için kırkmanın şart olduğunu belirtiyor. Koyun kırkma işlemi geleneksel yöntemlerle makas veya elektrikli makinelerle yapılıyor, kırkılan yünler ise çeşitli alanlarda kullanılmak üzere toplanıyor.

"Koyun kırkma işini kendimiz yapıyoruz"

Sorgun ilçesinde uzun yıllardır küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Yusuf Taner Yiğit, "Koyunlarımızın kırkımını yapıyoruz. Kendimiz kırkıyoruz makinalarla. Benim hayvancılığa başladığım senelerde adam geliyor, koyunu kırkıyor, yününü alıp gidiyordu. Şimdi 70 liraya kırkıyor, yününü de 5 liraya satıyoruz. Yünü alalım, diye arayanlar oluyor. Mersinli, Balıkesirli, Yerköylü arayanlar var. Yerköy’den gelen arkadaşımıza vermeyi düşünüyorum. Her sene gelir. Yünler artık değerlendirilmiyor. Yaz geldi bu hayvan kırkılmazsa terler, hastalanır. Kırktığın zaman tertemiz oluyor. Aslında biz biraz da geciktik. Kurban Bayramı araya girince yapamadık. Yine bugüne de iyi ki kalmış. Soğuklar oldu. Şimdi daha iyi. Bugüne şükürler olsun" dedi.