Fenerbahçe’nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Anderlecht maçıyla son haftalardaki yükselen formunu sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Belçika takımı Anderlecht’i 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Youssef En-Nesyri, takımının 3. golünü kaydetti. Müsabakanın 57. dakikasında sol kanattan Szymanski ile gelişen hızlı atakta En-Nesyri, penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu.

Trendyol Süper Lig’de oynadığı son 7 maçta 10 kez fileleri havalandırmayı başaran En-Nesyri, Avrupa Ligi’nde 5. golünü kaydetti.

27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 21. gol attı.

Maça 11’de başlayan Youssef En-Nesyri, 90. dakikada yerini Cenk Tosun’a bıraktı.