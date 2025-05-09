Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SGM’de düzenlediği Anadolu Kültür Buluşması ile vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Solist Vahit Kurt ve ekibi, Anadolu’nun dört bir yanından ezgilerle Sakaryalılara tarifsiz bir müzik deneyimi yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki kültür ve sanat dostlarına birbirinden güzel programlarda buluşturuyor. Bu çerçevede sık sık yapılmaya başlanan "Kültür Buluşması" programları Sakarya’da aynı zamanda Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından kültürel değerleri, gelenek ve sanat hikayelerini yaşatıyor. Kültür dostlarını bir araya getiren bu etkinlikler, geleneksel kültürleri yaşatıyor ve toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

Etkinliklerin son örneği ise Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleşen "Anadolu Kültür Buluşması" başlığıyla gerçekleştirildi. Türk Halk Müziği sanatçısı Vahit Kurt seslendirdiği yöresel türkülerle müzikseverlere tarifsiz bir deneyim yaşattı. Katılımcılar halaylar çekerek Anadolu’nun en renkli nüanslarını birlikte yaşadı, büyük bir keyif aldı. Ülkenin zengin kültüründen izler taşıyan program, sıra gecesiyle büyük bir coşkuya sahne oldu. Programda izleyicilere çiğ köfte ikramı yapıldı, kültürel lezzetler geceye ayrı bir tat kattı. Program sonunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin, solist Vahit Kurt ve ekibine hediye takdim etti.