Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç ilçesinin yarım asırlık alt ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç ilçesinin yarım asırlık alt ve üst yapı sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Fen işleri Daire Başkanlığı ekiplerinin bölgedeki çalışmalarıyla vatandaşlar konforlu ulaşım imkânına kavuşurken ilçenin ulaşımı da ciddi oranda rahatlıyor. İlçenin merkezinde Fen işleri ekipleri titizlikle çalışırken kırsalda ise Kırsal Hizmetler Ekipleri vatandaşların konforlu ulaşımı için çalışıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda ilçede çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, araç ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu Remil yolunda asfalt çalışmalarını tamamlarken yine yoğun olarak kullanılan Mızar Yolu da sıcak asfaltla buluşturuldu. Ekipler, Yenişehir Mahallesi’nde ise yeni bir çevre yolunu ilçeye kazandırıyor.

Asfalt sevincini top oynayarak bisiklet sürerek gösterdiler

Mahallelerinin yolunun asfaltla buluşturulduğunu gören çocuklardan bazıları toplarını da alarak asfaltın üzerinde futbol oynarken bazı çocuklar ise tümseksiz, çukursuz yolda bisiklet sürmenin keyfini çıkardı. Esnaflar da çocukların mutluluğuna ortak olarak onlarla beraber asfaltın üzerinde top oynadı.

İlçelerinde yürütülen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini aktaran vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a Suruç’a yıllardır yapılamayan yatırım ve hizmetleri kazandırdıkları için teşekkürlerini ilettiler.

Çocukların ayakları artık çamur olmayacak

Suruç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 952’nci caddede bulunan Ali Eroğlu İlkokulu ile Bilgi Ortaokulu yolunda daha önceden kış aylarında yaşanan çamurdan dolayı mağdur olan ve okula giderken büyük güçlük çeken çocuklar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bölgede başlattığı asfalt seferberliği ile artık ayakları ıslanmadan ve kirlenmeden okullarına gidecekler.

Yapılan yol çalışması sayesinde artık ayaklarının çamur olmayacağını ve bu nedenle mutlu olduklarını dile getiren Ali Eroğlu İlkokulu ile Bilgi Ortaokulu öğrencileri Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkürlerini ilettiler.

Suruç, büyükşehir ile yeni çevre yoluna kavuşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Suruç’un farklı noktalarında asfalt, asfalt öncesi hazırlık ve dolgu çalışmalarını sürdürürken ilçenin Yenişehir Mahallesi’nde yer alan Yenişehir, Demokrasi, Gündüz Mahalleleri ile Dikili, Hürriyet mahallelerinden geçmekte olan 22 metre genişliğinde ve 6 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt öncesi hazırlıklarını tamamlıyor.

Ekipler ayrıca Suruç Sanayi Sitesi Saray Altı Mahallesi Sanayi Caddesi’nde 15 metre genişlik 6 kilometre uzunluktaki yolda asfalt öncesi dolgu çalışması yaparken Avaşin Mahallesinde 40 metre genişlikte olacak 6 kilometre uzunluktaki yolda asfalt öncesi dolgu çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığında bir çevre yolu niteliğinde olan ve birçok mahalleyi birbirine bağlayan çevre yoluna bağlantıları yapılarak Suruç halkının hizmetine sunulacak.

Esnaf ve vatandaş çalışmalardan memnun

Mahallelerinde daha önceden böylesi çalışmaları görmediklerini ifade eden vatandaşlar yapılacak çalışmalarla bölgenin rahat bir nefes alacağını aktararak vizyoner bakış açısı ve Suruç’a verdiği önemden ötürü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve sahada gece gündüz demeden çalışan belediye ekiplerine şükranlarını iletti. Suruç’u yaptığı yatırım ve hizmetlerle adeta bir şantiye alanına çeviren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bölgede asfalt ve dolgu çalışmalarının yanı sıra kent estetiği ekiplerince muhtelif sokaklarda kilitli parke döşeme çalışmalarını da titizlikle yürütüyor.