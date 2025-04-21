Yenilikçi Öğrenme (YÖM) Okulları öğrencileri, ulusal ve uluslararası platformlarda kazandıkları başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - YÖM Okulları öğrencileri, ulusal ve uluslararası yarışmalarda büyük başarılar elde etti.

“İklim Eylemi” temalı resim yarışmasında 8 ödül kazanan öğrenciler, Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda 11 altın madalya aldı.

TeenEagle Türkiye finallerinde 3 onur, 2 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyayla İngiltere’deki Global Finallere katılmaya hak kazandılar.

YÖM Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altuntaş, “Yenilikçi eğitimle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. YÖM’lü öğrenciler, bilim, sanat ve akademide dünyaya damga vuracak” dedi.