Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası genç yetenekleri sahne aldığı özel bir konserle sanatseverleri buluştu.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası, Soğanlık Kültür Merkezinde müzikseverlerle buluştu. Orkestra şefliğini Ahmet Hakan Şensoy’un üstlendiği konserin solisti ise usta piyanist Cana Gürmen oldu. Kartal Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen bu anlamlı etkinlik, müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

"Bir nesil yetişiyor"

Konser bitimi konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bir neslin yetiştiğini ifade ederek, " "Bu ekiple gurur duyuyorum. Kardeşlerimle gurur duyuyorum. Öğretmenlerimle gurur duyuyorum. Ekibimle gurur duyuyorum. Bir nesil yetişiyor. Sanat akademisiyle başlayan yolculuk, öğrenciliklerini artık sanatçılıkla taçlandırıyor ve arkadan yetişiyor çok sesli bir koro. Hocamın tarif ettiği gibi 23 Nisan’ın arifesinde, 23 Nisan’a armağan ettiğimiz bugünkü konserde çok sesliliğin oluşturduğu duyguyu hep birlikte taşıdık. Umut her zaman var. Yaşanan olumsuzluklar olabilir. Bu yaşadığımız olumsuzlukları ilerleyen zamanlarda böyle tatsız hatıralar olarak hatırlayacağız. Ama hiç merak etmeyin. Hem 23 Nisan 1920’de kurulan bu meclis, ardından Cumhuriyet’in taçlanması ve yetişen nesillerle ülkeye daha faydalı olma gayretimiz, hevesimiz hiç azalmayacak. Daha çok çalışacağız. Hep birlikte ülkeyi aydınlık yarınlara, bu aydınlık kora gibi biz de çok çalışarak götürmek için çabalayacağız. Umutsuzluk yok" dedi.