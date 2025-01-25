Balıkesir’de yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak bir apartmanın önündeki doğal gaz kutusuna çarptı.

Balıkesir’de şehrin işlek caddelerinden Cihat Bilgehan Caddesi üzerinde seyreden bir araç sürücüsü, yağıştan kayganlaşan yolda önce kaldırıma çıktı, ardından da bir apartmanın doğal gaz dağıtım kutusuna çarptı. Kazada yaralanan olmazken, doğal gaz kutusuna çarpmanın etkisi ile kısa süreli panik yaşandı. Doğal gaz ekiplerinin gelmesi ve gazı kesmesi sonucu panik giderildi.