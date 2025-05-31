Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde bir vatandaş, yol kenarında yağmur altında bulduğu yaban keçisi yavrusunu Gündoğmuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.

Gündoğmuş ilçesinde aracıyla yolculuk yapan duyarlı bir vatandaş yol kenarında annesini kaybetmiş, yağmur altında kalmış yaban keçisi yavrusunu Gündoğmuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine getirerek teslim etti. Yaban Keçisi yavrusunun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği görevlileri tarafından gerçekleştirilecek muayene ve rehabilitasyonun ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.