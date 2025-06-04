Alanya Belediyesi, geleneksel hale getirdiği mevsimlik ve çok yıllık çiçek dağıtımına Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda devam edecek. Ekipler, 47 bin adet çiçek fidesini 31 mezarlıkta vatandaşlarla buluşturacak.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı arifesinde çiçek dağıtımı gerçekleştirilecek. Mezarlıklara dikilmek üzere geleneksel olarak gerçekleştirilen çiçek dağıtımı 5 Haziran Perşembe günü arife sabahı saat 08.00’den itibaren başlayacak. 18 türden 47 bin adet çiçek fidesi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Çiçek dağıtımı yapılacak mezarlıklar

Alanya merkezde; Hatipoğlu Belediye Mezarlığı, Bektaş Mezarlığı, Kale Yamacı Mezarlığı, Hisariçi Mezarlığı, Cikcilli Belediye Mezarlığı, Hacıbaba Mezarlığı, Oba Sekilioğlu Mezarlığı, Aşağı Oba Mezarlığı ve Tosmur Ak Mezarlığı’nda çiçek dağıtımı olacak. Batı bölgesinde; Okurcalar Karaburun Mezarlığı, Okurcalar Merkez Mezarlığı, İncekum Karabuynuzlar Mezarlığı, İncekum Kakaşlar Mezarlığı, İncekum Merkez Mezarlığı, Avsallar Merkez Mezarlığı, Türkler Belediye Mezarlığı, Payallar Merkez Mezarlığı, Toslak Mezarlığı, Elikesik Mezarlığı, Güzelbağ Merkez Mezarlığı, Konaklı Mandıra Mezarlığı, Emişbeleni Merkez Mezarlığı’nda çiçek dağıtılacak. Doğuda ise; Kestel Hanönü Mezarlığı, Kestel Yangılı Mezarlığı, Mahmutlar Cücenler Mezarlığı, Mahmutlar Gilikli Mezarlığı, Mahmutlar Dörtyol Mezarlığı, Mahmutlar Belediye Mezarlığı, Kargıcak Sahil Mezarlığı, Demirtaş Sahil Mezarlığı, Demirtaş Merkez Mezarlığı’nda çiçek dağıtımı gerçekleştirilecek.