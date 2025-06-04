Manavgat Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların daha sağlıklı, hijyenik ve huzurlu bir ortamda ibadet edebilmeleri amacıyla ibadethanelerde kapsamlı temizlik çalışmalarına hız verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Manavgat’ın dört bir yanında bulunan camilerde detaylı temizlik faaliyetlerini büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Caminin iç ve dış mekanlarında gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında cami avluları ve abdesthaneler temizleniyor; mihrap, minber ve kürsü gibi alanlar dezenfekte ediliyor.