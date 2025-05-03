Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda iki farklı yolcu otobüsünde 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Solaklar Mahallesi’nde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yapılan yol kontrol devriyesi esnasında iki ayrı yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalarda çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam 1 buçuk ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.