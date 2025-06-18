Hatay’ın İskenderun ilçesinde yol çalışması sırasında doğal gaz borusunda meydana gelen patlamayla sızıntı yaşandı. Patlamanın yaşandığı bölgenin hastaneye yakın olmasıysa vatandaşların panik yapmasına neden oldu.

İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi Düğün Yurdu sokakta yol çalışması esnasında doğalgaz borusunda patlama yaşandı. Patlama sonrasında çevrede yoğun gaz sızıntısı oldu. Patlamanın etkisiyle hastane ve çevrede bulunan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda doğalgaz, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sızıntının yaşandığı alanı dubalarla kapatan ekipler çalışma başlattı. Doğalgaz ve itfaiye ekipleri tedbir amaçlı beklediği alanda polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Öte yandan Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada patlamanın yaşandığı alanın İskenderun Devlet Hastanesi’ne yakın olması nedeniyle poliklinik hizmet birimlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığını belirtti. Patlama esnasında hastanede tedavi amaçlı bekleyen vatandaşların yaşadığı panikse kameraya yansıdı. Ekiplerin arızaya yönelik çalışması sürüyor.

"Yol çalışması sırasında kepçe doğal gaz borusuna çarptı ve patlama meydana geldi"

Olay anını anlatan 23 yaşındaki Ömer Bestami Diker, "Yol çalışması sırasında kepçe doğal gaz borusuna çarptı ve patlama meydana geldi. Zaten yüksek bir ses duyduk. Biz dışarı baktığımızda güvenlik görevlileri hemen hastaneyi ve binaları tahliye etti. Bir süre sonra gaz vanaları kapatıldıktan sonra herkes geri döndü" ifadelerini kullandı.