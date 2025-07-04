Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalan iş birliği protokolü kapsamında Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak ve beraberindeki heyet, Manisa Celal Bayar Üniversitesini (MCBÜ) ziyaret etti. Ziyarette, YÖK ve TOBB’un iş birliği ile Manisa CBÜ öğrencilerinin; uygulamalı eğitim, staj ve istihdam fırsatlarından yararlanacağını vurguladı.

Manisa CBÜ Rektör Prof. Dr. Rana Kibar tarafından makamında ağırlanan heyet, üniversitenin Meslek Yüksekokulu müdürleriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Manisa Organize Sanayi Bölgesi, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Muradiye Organize Sanayi Bölgesi gezilerek çeşitli temaslarda bulunuldu. Rektör Kibar, protokol sayesinde Türkiye genelindeki 103 üniversite bünyesinde 388 meslek yüksekokulunun 367 oda ve borsa ile eşleştirildiğini belirtti. Bu kapsamda öğrencilerin TOBB’a bağlı bulundukları il ve ilçelerdeki kurumlarda uygulamalı eğitim, staj ve istihdam fırsatlarından yararlanacağını vurguladı.

Yeni modelin, mesleki eğitimi yerel iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendireceğini belirten Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, "Üniversitelerimiz sektör beklentilerine uygun eğitim programları geliştirerek öğrencilerini iş hayatına çok daha donanımlı şekilde hazırlayacak" dedi.