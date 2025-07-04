AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Ağrı’ya 8 tabip ve 22 uzman tabip olmak üzere toplam 30 hekimin görevlendirildiğini açıkladı.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, yaptığı açıklamada, sağlık alanında önemli bir adım atıldığını belirterek, "Ağrı’mızın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir adım daha atıldı. 8 tabip ve 22 uzman tabip olmak üzere toplam 30 hekim, ilimizde görevlendirilmiştir. Yeni atanan hekimlerimizle birlikte sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve niteliği daha da artacaktır" dedi.

Hekim görevlendirmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ederek, "Bu değerli katkı dolayısıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na tüm hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Ağrı’mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.