Niğde’de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çiftlik-Altunhisar yolu trafik akışına kapatıldı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “24 Kasım 2024 tarihi itibarıyla, Çiftlik-Altunhisar il yolunun 32+000 ile 56+000 kilometreleri arasındaki bölüm, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 09.45 itibarıyla trafiğe kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından belirtilen güzergahta trafik akışı durdurulmuş olup, karla mücadele ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yolun yeniden trafiğe açılmasıyla ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Vatandaşlarımızın, mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergahları kullanmaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.