Yozgat’ta tipi ve kar nedeniyle Yozgat-Alaca Deremahal yolunun yer yer ulaşımına kapandı.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yozgat-Alaca Deremahal mevkii, tipi ve kar nedeniyle yer yer ulaşıma kapanmaktadır. Bu güzergâhı kullanacak sürücülerimizin yol durumuna karşı dikkatli olmaları, araçlarında zincir, takoz, çekme halatı bulundurmayı ihmal etmemeli, tedbirli bir şekilde seyahat etmeleri ve meteoroloji haberlerini takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Zorlu hava şartlarında trafikte ekstra özen göstererek can ve mal güvenliğinizi koruyun’’ denildi.