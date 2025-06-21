Ordu’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna yetişmek isteyenler, kapının kapanmasına saniyeler kala içeriye girebildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu saat 10.15’te başladı. 165 dakika sürecek olan sınav için öğrenciler erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okul önlerine velileri ve yakınları ile geldi. Toplamda 10 bin 268 adayın başvurduğu sınav için emniyet güçleri de güvenlik önlemleri aldı. Okullarda, son saniyede salona girmek isteyen öğrenciler koşarak sınava yetişti.

Adaylar, sınavın başlaması ile salonda ter dökerken, aileleri ise okul çevresinde ve sahilde Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti.