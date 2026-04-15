Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2026 YKS giriş ücreti desteğini tamamladı. Başvurusu onaylanan yüzlerce öğrencinin hesabına toplamda yaklaşık 800 bin TL yatırıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun üniversite kazanma hayali kuran ihtiyaç sahibi gençler için hayata geçirdiği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş ücreti destek projesi tamamlandı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü uygulama kapsamında, Denizli il sınırları içinde ikamet eden lise son sınıf öğrencileri ile 2024 ve 2025 yıllarında liseden mezun olan gençlere yönelik 2026 YKS giriş ücreti desteği için yüzlerce başvuru yapıldı. 4 Mart'ta sona eren başvuru sürecinin ardından yapılan incelemede, uygun şartları taşıyan gençlerin banka hesaplarına yaklaşık 800 bin TL yatırıldı.

'Gençlerin hayallerine ortak oluyoruz'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, gençlere yönelik projelere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayarak, eğitim alanındaki desteklerin artarak süreceğini belirtti. Çavuşoğlu, 'Gençlerimizin hayallerine ortak olmaya, onların eğitim yolundaki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz' dedi. Eğitime yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, YKS'ye hazırlanan tüm öğrencilere başarılar diledi.