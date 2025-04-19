Milyonlarca öğrencinin heyecanla hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yaklaşık iki ay kaldı. İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Direktörü Gonca Kırpıkoğlu, üniversite adaylarına önemli önerilerde bulunarak özellikle zaman ve stres yönetimi konusunda öğrencileri uyardı.

Bu sene 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan YKS’ye sayılı günler kalırken üniversite adayları da hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Üniversite adaylarına önemli önerilerde bulunan Gonca Kırpıkoğlu, verimli çalışma ipuçlarını aday öğrencilerle paylaştı. Bu süre içerisinde doğru planlama yapmanın sınav başarısını artırabileceğini ifade eden Kırpıkoğlu, öğrencilerin şu ana kadar öğrendiği bilgileri pekiştirerek eksik konularını tamamlayıp motivasyonlarını yüksek tutarak kalan zamanı en verimli şekilde değerlendirebileceklerini belirtti.

Deneme sınavlarının sınav atmosferine alışma ve eksik konuları tespit etme açısından önemli rol oynadığını belirten Kırpıkoğlu, zaman ve stres yönetiminin de bu süreçte önemli olduğunun altını çizdi. Kırpıkoğlu 2025 YKS maratonunda başarılı olmanın şifrelerini şu şekilde sıraladı:

"Deneme sınavlarını etkili şekilde kullanın"

"Deneme sınavları, sınav atmosferine alışmak ve eksiklerinizi tespit etmek için oldukça önemlidir. Fakat sadece sınavı tamamlamak değil, sınav sonrasında analiz yaparak zorlandığınız konuları belirlemek ve bu alanlarda yoğunlaşmak büyük bir fark oluşturacaktır. Ayrıca, süre yönetiminizi geliştirmek adına deneme sınavlarını zaman tutarak çözmek de faydalı olacaktır."

"Zamanınızı en iyi şekilde değerlendirin"

"Zaman yönetimi, başarıya ulaşmada en önemli faktörlerden biridir. Günlük çalışma planınızı oluştururken, her konuyu belirli bir süre diliminde tamamlamayı hedefleyebilirsiniz. Sürekli ders çalışmak yerine, odaklanarak belirli aralıklarla çalışmak, zihinsel yorgunluğu önleyecek ve daha verimli olmanızı sağlayacaktır."

"Sosyal medyayı kontrollü kullanın"

"Dijital platformlar, bilgiye ulaşmak için iyi bir araç olabilir, ancak zaman yönetimi açısından dikkatli olmak gereklidir. Sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı sınırlayarak dikkatinizin dağılmasını engelleyebilirsiniz. Eğitimle ilgili içeriklere yönelmek, motivasyon artırıcı hesapları takip etmek ve gereksiz kullanımı en aza indirmek, sınava kalan süreci daha verimli hale getirecektir."

"Motivasyonu yüksek tutun"

"Zaman zaman motivasyon değişimleri yaşamak oldukça doğaldır. Özellikle sınav öncesi stres ve kaygılar da bu durumu etkileyebilir. Hedeflerinizi net bir şekilde belirleyerek motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Sınav psikolojisini yönetmek için kaygıyı kontrol altına almak, doğru nefes egzersizleri ve olumlu düşünce teknikleriyle zihinsel olarak rahatlamak başarıyı artırabilir. Ayrıca, sınav şartlarını sağlayarak, simülasyonlar yapmak sınav günü oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçerek, kaygınızın azalmasında da yardımcı olacaktır."

"Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza özen gösterin"

"Dengeli beslenme düzeni, yeterli uyku ve düzenli egzersizler, sınav hazırlığınızı destekleyecek önemli unsurlardır. Bahar aylarının getirdiği hava değişiklikleri, enerjinizi artırabileceği gibi, bazı kişilerde yorgunluk ve uyku düzeni sorunlarına da yol açabilir. Bu dönemde, sınav hazırlığınızı etkilemeden zihinsel ve fiziksel sağlığınızı korumanız gerekir. Gün içinde kısa yürüyüşler yapmak, nefes egzersizleri uygulamak hem bedeninizi hem de zihninizi dinç tutmanıza yardımcı olacaktır."

"Son 60 günü en iyi şekilde değerlendirin"

"Önünüzdeki 2 ay, sınav hazırlık sürecinizde oldukça önemli bir fırsattır. Doğru stratejiyle, düzenli bir çalışma planı oluşturarak, bu süreci en etkin şekilde değerlendirebilir ve sınav başarınızı artırabilirsiniz. Unutmayın her adım sizi başarıya biraz daha yaklaştıracaktır."