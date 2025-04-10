Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Polislerin toplum huzuru ve güvenliğini sağlayan kutsal bir sorumluluk üstlendiğini belirten Yılmaz, tüm polislerin Polis Haftası’nı kutladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında polislerin canı pahasına toplum güvenliği ve huzurunu sağladıklarını söyledi. Yılmaz, "Polislerimiz, devletimizin güvenli eli, milletimizin huzur kapısı ve adaletin sessiz nöbetçileridir. Türk Polis Teşkilatımız, ülkemizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Türk polisi vazifesini, bağrından çıktığı bu milletin huzur ve güvenliğini 180 yıldır yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canlarını tehlikeye atmaktan geri durmadan, cesaretle ve fedakârca yürütmektedir. Yerine getirdikleri bu kutsal vazife karşısında haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Başta milleti için gözünü kırpmadan can vererek, şehit düşen polislerimiz ve gazilerimiz olmak üzere Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor, tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftası’nı yürekten kutluyorum" dedi.