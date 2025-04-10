Erzurum’da "Kütüphane Haftası" münasebetiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Bilgi Kulübü ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi ortaklaşa birbirinden değerli bir dizi program düzenledi.

İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi’nde yapılan açılışa Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, il müdürleri, STK temsilcileri, akademisyenler, kitapseverler ve öğrenciler katıldı. İlk gün ödül töreni, açılışa gelenler için yapılan kokteyl, kitap ve gazete sergisi ve kitap okuma etkinliği düzenlendi. Açılış programında İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer okumanın öneminden ve kitap medeniyetinden bahsederken Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Dündar Ali Kılıç "Kitaplara Adanmış Bir Ömür: İsmail Saib Sencer" başlıklı bir konuşma yaptı. Doç. Dr. Nermin Çakmak "Üreten Kütüphaneler", Dr. Öğretim Üyesi Özlem Şenyurt da "Dijital Kültürde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı" başlıklı sunum yaptı.

Etkinliklerin ikinci gününde ise Ord.Prof.Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun 1927’de yayımladığı ERZURUM ŞAİRLERİ adlı kitabında isimleri geçen şairler, hayat hikayeleri ve birer şiirleriyle anıldı. Programın açılış konuşmasını Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun hayatı ve 1927’de çıkardığı kitabın ilk baskısı hakkında bilgi verdi. Daha sonra TDED Erzurum üyeleri kitapta adı geçen şairlerin hayatı hakkında bilgi verip birer şiirini seslendirdi. Kitapta adı geçen şairler ve programda o şairleri anlatanların isimleri şöyle: Yunus Emre (Emel Çakır), Mustafa Darir (Vedat Eğilmez), Nefi (Selma Uygur), Mülhemî (Selim Adım), Hâzık Mehmed (Elif Filiz Günderen), İbrahim Hakkı (Eda Yuvaşen), Nâtıkî (Esin Altun), Zihnî (Mustafa Uğurlu), Emrah (Volkan Kırlı), Erbâbî (Aleyna Aycil), Celâlî (Hanifi Karadağ), Pertev Paşa (Kenan Gülerci), Ziya Paşa (Elif Pınar Kuzzu), Serâcî (Funda Yanık), İrşâdî (Hasan Tokuş), Şehvârî (Ayhan Özsağlıcak)

Program İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi’nin çok amaçlı salonunda gerçekleşti. Program sonunda İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Handan Yılmaz, programda görev alan isimlere il müdürü Ahmet Yer adına teşekkür belgesi verdi. Programa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Handan Yılmaz, EBB Kültür Daire Başkanı Ergün Engin, A.Ü. Edebiyat Fakültesi önceki dönem dekanı Prof. Dr. Dilaver Düzgün, Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim dalından Prof.Dr. Dündar Ali Kılıç ile Doç.Dr. Nermin Çakmak, STK Başkanları, kitapseverler ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Ortaokulu öğrencileri katıldı.