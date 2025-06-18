Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları kapsamında zabıta ekipleri ile birlikte seyyar köftecilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen kurallarına aykırı satış yapan kişiler hakkında işlem başlatılırken, bozuk ürünler imha edildi.

Şehitkamil Belediyesi, halk sağlığının korunması ve güvenli gıda tüketiminin sağlanması amacıyla ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ve ekibinin katılımıyla Vadi Park’ta seyyar köfte satış noktalarına yönelik hijyen ve gıda güvenliği denetimleri gerçekleştirildi.

Yılmaz, bizzat inceledi

Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sahaya inen Yılmaz, Vadi Park bölgesinde satışı yapılan ürünlerin hijyenik şartlarda hazırlanıp hazırlanmadığını, gıda güvenliği standartlarına uygunluklarını ve satış alanlarının genel temizlik durumunu yerinde inceledi. Sağlıksız şartlarda satış yapan kişiler hakkında işlem başlatıldı.

Haksız rekabete geçit yok

Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde yapıldığını söyledi. "Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması en temel önceliğimiz" diyen Yılmaz, söz konusu satıcılarda ruhsat kontrolü de yaptıklarını ifade ederek, ruhsatı olmayan, vergisini vermeyerek haksız rekabete yol açan hiçbir şahıs ve işletmeye müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

"Asla taviz veremeyiz"

Yılmaz, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve hijyenik şartlarda üretilmiş gıdalara ulaşması temel önceliklerimizden biridir. Özellikle açıkta yapılan seyyar gıda satışlarında, sağlık şartlarının titizlikle denetlenmesi gerekiyor. Ekiplerimizle birlikte sahada aktif denetim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Asla taviz veremeyeceğimiz bir konu. Denetim sırasında sağlıksız şartlarda satış yapan kişiler hakkında Zabıta Müdürlüğümüz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerekli tutanaklar tutularak, işlem başlatıldı. Bozuk ürünleri anında imha ettik. Tüm satıcılara gerekli uyarı yaptık. Temel hedefimiz, Şehitkamil’imizde halkımızın sağlıklı gıdaya erişmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak" diye konuştu.

"Yılmaz’dan vatandaşlara çağrı"

Vatandaşların sağlığına zarar verebilecek hiçbir unsura müsamaha göstermeyeceğini vurgulayan Yılmaz, vatandaşların da desteğiyle sağlıksız gıdaya son vereceklerini belirterek, "Hemşehrilerimizden isteğim, işletmelerde gördükleri olumsuzlukları belediyemizde bildirmeleri. Vatandaşlarımızın sağlığına zarar verebilecek hiçbir unsura müsamaha gösteremeyiz" ifadelerini kullandı.