Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şehitkamil halkına verdiği bir sözü daha yerine getirdi. Yılmaz, seçim öncesi duyurduğu dar gelirli ailelere yönelik fatura desteği kapsamında ailelerin hesaplarına ödemelerin yapıldığını bildirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, seçim öncesi verdiği bir sözü daha tuttu. 1 yılı aşkın görev süresi boyunca toplumun tüm kesimine dokunan projeler hayata geçiren Yılmaz, dar gelirli ailelere yönelik desteklerini artırdı.

Bayram öncesi 10 bin 200 haneye 3 bin 200 TL destekte bulunan Yılmaz, yeni destek paketi ile bir kez daha yüzleri güldürdü.

"10 bin 200 ailenin hesaplarına ödemeler yapıldı"

Yılmaz, 10 bin 200 haneye fatura desteği ile yanlarında olmaya devam edeceklerini bildirdi. Yılmaz, ödemelerin ailelerin hesaplarına yapıldığını belirterek, "Kıymetli Gaziantep halkı, adaylık sürecimde söz vermiştim. Elektrik ve su faturalarının yarısını ödeyeceğimizi duyurmuştuk. Allah’a çok şükür seçimden önce verdiğim bir sözü daha tutmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyim. Toplamda 10 bin 200 ailenin 400 TL elektrik, 400 TL su faturasını ödemesini ailelerimizin hesaplarına yatırdık" dedi.

"Ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Bayram öncesi 10 bin 200 haneye 3 bin 200 TL kurban desteğinde bulunduklarını hatırlatan Yılmaz, hesap numaraları hatalı olduğu için ödemeleri geri dönen bin 200 aileye anlaşmalı kurum aracılığıyla ödemelerin yapıldığını ifade ederek, "Ailelerimiz ödemelerini alabilirler. Şehitkamil Belediyesi olarak her zaman ailelerimizin yanında olacağız. İhtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.