Atakaş Hatayspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Bal, “Fenerbahçe gibi güçlü bir takımdan puanla ayrılabilirdik” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Bal, açıklamalarda bulundu. İlk golün kırılma anı olduğunu vurgulayan Bal, “Oyuna baktığımız zaman ilk yarı Fenerbahçe üstün görünebilir ama taktiksel olarak önce karşılayıp alanları daraltıp onları daha öne çıkarıp pozisyon bulmak istiyorduk. Talihsiz gol yedik. Oyuncularımız sonrasında güzel tepki verdi. İkinci yarıdaki oyunda 75’ten sonra Fenerbahçe gibi güçlü bir takımdan puanla ayrılabilirdik” diye konuştu.

“Fenerbahçe’ye karşı bir başkaldırı”

Takımdaki eksik oyunculara vurgu yapan Bal, “Bugün 5 cezalı 5 de sakat oyuncumuz vardı. 17 yaşındaki Yiğit Ali’yi oynatmak nasip oldu. Türk futboluna umarım stoper kazandırırız. Fenerbahçe’ye karşı bir başkaldırı olarak değerlendirebiliriz. Puanla da ayrılabilirdik, bundan sonra Fenerbahçe takımına başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.