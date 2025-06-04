Yıldırım Belediyesi, Vatandaşların kurban ibadetlerini dini vecibelere uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için kurban pazarları ve kesim yerlerindeki hazırlıklarını tamamladı.

Yıldırım Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kurban satış alanları ve kesim bölgelerindeki örnek çalışmaları ile Yıldırımlıların rahat ve hijyenik bir ortamda kurban ibadetlerini gerçekleştirmesini sağalmak için yürüttüğü çalışmaları tamamladı. Kurban kesim ve satış alanlarında hem satıcıların hem de vatandaşların güvenli bir ortamda alışveriş yapmaları için her ayrıntı düşünülerek yol, su ve elektrik altyapıları hizmetleri sorunsuz bir şekilde yerine getirildi. Kesim alanları etrafındaki yol düzenlemeleri eksiksiz şekilde tamamlanırken, bayram süresi boyunca doktor ve veterinerlerden oluşan uzman ekipler vatandaşlara hizmet vermek için hazır bulunacak.

Yıldırımlıların, kurban ibadetlerini hijyenik şartlarda sorunsuz bir şekilde yerine getirmeleri için Yıldırım Belediyesi’nin tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalıştığını aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bayramlarda görmeye alışık olduğumuz hayvanların kaçmasından dolayı yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek adına geçen sene olduğu gibi bu sene de ‘Boğa Timleri’ hazır durumda bulunacak. Ayrıca deri poşeti, et poşeti, naylon branda, tuz, şapka, kurban rehberi, veterinerlik hizmeti ile temizlik için su temininden oluşan farklı hizmetler Yıldırımlılara sunulacak" dedi.

Kesim merkezlerinde kötü görüntü ve çevre kirliliğinin yaşanmaması için alınacak tedbirler hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz, "İlaçlama ekiplerimiz de ilaçlama işlemlerine Kurban Bayramı sonrası da devam edecek. Bunun dışında kesim merkezlerinde görevli temizlik ekipleri de anında müdahale ederek, kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşmasına müsaade etmeyecek. Bu konuda vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum. Kurban Bayramı ve öncesinde ekiplerimiz sürekli teyakkuz halinde olacak ve vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Yıldırım Belediyesi’nin kurban kesim yerlerişöyle: Mimarsinan Kapalı Pazaryeri, Et-Ba (Et ve Süt Kurumu) İsabey Kurban Pazarı, Demetevler Pazaryeri, 75. Yıl Yarı Kapalı Pazaryeri, Vatan Kapalı Pazaryeri, Yiğitler Pazaryeri, Karapınar Pazaryeri, Değirmenlikızık Pazaryeri, 152 Evler Muhtarlık Yanı, Bağlarlatı Pazaryeri, Yüce Akyazı Kurban Kesim Yeri, Zümrütevler Pazaryeri, Temenyeri Pazaryeri