Kütahya Valisi Musa Işın, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde gençlik merkezi olarak hizmet vermesi planlanan tarihi konakta devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemelere İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mücahit Eracar, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve ilgili kurum yetkilileri de eşlik etti. Heyet, yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bilgilendirme sunarak restorasyon sürecinin ilerleyişi hakkında bilgi verdi.

Vali Musa Işın, tarihi konağın gençlik merkezi olarak hizmete açılmasıyla birlikte Kütahya gençliği için önemli bir sosyal ve kültürel kazanım sağlanacağını belirtti. Çalışmaların titizlikle yürütülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Işın, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.