Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yılan Müzesi, Anadolu’nun biyolojik çeşitliliğini vurgulayarak, 185 sürüngen türüyle eğitim ve araştırma alanında önemli bir rol üstleniyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi’nde kurulan Yılan Müzesi, Anadolu’nun biyolojik çeşitliliğini gözler önüne seriyor. 1995 yılında Prof. Dr. Kurtuluş Olgun tarafından kurulan müze, 185 sürüngen türünü barındırarak, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğini ve sürüngenlere dair farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Anadolu, biyolojik çeşitlilik açısından dikkat çekici bir konumda bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre, bu bölge, Avrupa’daki 63 ülkenin toplamının yarısı kadar sürüngen ve kurbağa türüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye, bu zengin biyolojik çeşitliliğiyle hem doğa koruma hem de araştırma alanında önemli bir kaynak oluşturuyor.

Müze, sadece bir sergi alanı olmakla kalmıyor, aynı zamanda eğitim ve araştırma faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor. Öğrenciler ve ziyaretçiler, burada sergilenen sürüngenler hakkında önemli bilgiler edinerek, doğa sevgisini öğreniyor. Müze, yılanlar, kurbağalar ve kertenkeleler gibi türler üzerinden, doğa korkularını aşan ve çevre bilincini artıran bir eğitim fırsatı sunuyor.

Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, müzenin amacının yalnızca bilimsel çalışmalara katkı sağlamakla kalmayıp, toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek "Yılanlar ve diğer sürüngenler doğanın vazgeçilmez parçalarıdır. İnsanların bu canlılara karşı olan önyargılarını aşmalarını sağlamak ve biyolojik çeşitliliği korumanın önemini anlatmak en büyük hedefimizdir" dedi.