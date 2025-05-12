Bursa’nın Mudanya ilçesinde, yıllardır yaşadıkları barakaların yıkılması kararıyla karşı karşıya kalan vatandaşlar, CHP’li Mudanya Belediyesine tepki gösterdi. 54 hanelik alanda yaşayan yurttaşlar, bölgenin geçmişte köy idaresi tarafından kendilerine tahsis edildiğini ve uzun yıllar boyunca hem kira hem de altyapı ücretlerini ödediklerini belirtti. Konut sakini yaşlı bir kadın ise, "Şurada yaşayacağımız 10 yıl var ya da yok, bizi 10 günde çıkarmak istiyorlar" diye sitem etti.

Mudanya’nın Eğerce Mahallesi’nde 28 Mart gecesi yan yana inşa edilmiş barakaların olduğu bir evde çıkan yangın nedeniyle 18 ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili konuşan bölge sakinleri, yangın musluklarının çalışmadığını ve bölgedeki itfaiye ekiplerinin uzun süre sonra bölgeye geldiğini ifade etti. Yangının ardından Mudanya Belediyesi yaptığı incelemede, yaklaşık 55 baraka tarzı evin bulunduğu alanın, ‘Park alanı’ olduğunu iddia ederek, yıkım kararı aldı. Barakaların yapıldığı alanın 2015 yılına kadar özel idareye bağlı olduğunu hatırlatan vatandaşlar, bu dönemde köy muhtarlığına kira ve altyapı bedeli ödediklerini, 2015’ten sonra ise Mudanya Belediyesi’ne kira verdiklerini söyledi. 2019 yılında belediye ile yapılan üç yıllık sözleşmenin 2022’de sona erdiğini belirten sakinler, "2022’den sonra kira ödemek istedik ama belediye almadı. Hatta yatırdığımız paraları iade ettiler" dedi.

"10 gün içinde çıkın" talimatı yaşlıları isyan ettirdi

Kararın ardından bölge halkı belediyeye tepki gösterdi. Yıllardır aynı evlerde yaşadıklarını ve belediyeye ve muhtarlığa düzenli olarak ecrimisil (kira) bedeli ödediklerini söyleyen vatandaşlar, "Madem kaçaktı, yıllardır buraya neden elektrik ve su bağlandı? Belediye 20 yıldır neredeydi? Yangın bahane edilerek şimdi evlerimizden kovuluyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi. Mahalle sakinleri, kısa süre içinde evlerini boşaltmalarının mümkün olmadığını ifade ederek, sürenin uzatılmasını ve daha insani bir çözüm yolu izlenmesini talep etti. Birçok ailenin başka gidecek yeri olmadığını belirten vatandaşlar, barakaların büyük emeklerle inşa edildiğini vurguladı

2 buçuk yıldır kendilerini evden çıkarmak için yıllardır alınan kirayı almadıklarını belirten bölge sakini 80 yaşındaki Engin Özerler, "Köy idaresinin davetiyle burada 48 metrelik alanlara hepsi düzenli alanlar halinde barakalar yapıldı. Burada 50-60 tane baraka var. Bu baraka 2015 yılına kadar özel idareye bağlı olduğu için belediyeye kira verdik. Belediye de altyapısı için, su için başka şeyler için bizden bir miktar para aldı. Hem muhtarlık 2015’e kadar bizden bir kira bedeli altyapı bedeli için para aldı. Ancak 2015’ten sonra Belediye yasası çıktıktan sonra burası Mudanya Belediyesine bağlandı. Mudanya Belediyesine bağlandıktan sonra da 2022’ye kadar biz belediyenin kiracısıydık. Yani daha önce köy muhtarlığına verdiğimiz kirayı bundan sonra belediyeye vermeye başladık. En son 2019 yılında belediye bizden üç yıllık bir sözleşme yaptı bu üç yıllık sözleşme 2022’de bitti. Biz 2022’den sonra tekrar kiraları ödemek istedik ancak belediye almadı. 2.5 yıldır bizi şair durumuna düşürmek için verdiğimiz kiraları bize iade etti. 45 taneden fazla baraka var, bu barakadaki insanlara da şu anda belediye çıkın diyor. Encümen kararıyla buradan bizim tahliyemizi istiyor. Şu anda bize on günlük bir süre verdiler. Bize on gün içerisinde eşyalarınızı alın götürün dediler" ifadelerini kullandı.

"Burada tek mağdur biziz"

Bölgede yaşayan bir başka vatandaş ise, "Yaşadığımız evlerin üzerinde numaralarımız var, elektriğimiz var, suyumuz var, yapı kaydımız var. Bunlar elimizde ispatlı belgedir. Zamanında muhtar tarafından bize burada yer verilmiş. İşgalcisi değiliz, buraya teklifle gelmiş, insanlara köye gelsin diye yapılmış yerler. Kıyı şeridi deniliyor, burası kıyı şeridi olamaz. Burası Karacabey’e bağlayan bir yol. Biz üst taraftayız alt tarafımız sahil. Sahil olduğu için de bakın 100 metreye kadar olan yerler kıyı bölgedir, önce oralarını temizlesinler daha sonra gelip bizim barakalarımızı yıksınlar. Yangının sebebi ise üç tane kendini bilmezin, orada uyuşturucu alıp yangın çıkarmasını da bize, 54 haneye mal edemezler. Biz burada mağduruz, hem belediye bizi mağdur ediyor hem de o üç tane kendini bilmezin yapmış olduğu hatanın bedeli bize çıkıyor. Zamanında buraya ezbere alınmamış, muhtara yerler yer için paralar ödenmiş, su parası verilmiş, yıllarca elektrik ödenmiş her şey ödenmiş. Yani her şey kuralına göre, burada tek mağdur olan kişi biziz" diye konuştu.